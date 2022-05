CorSera | Lazio, il rientro di Pedro rimane ancora lontano

La Sampdoria gli porta fortuna da 10 anni. Era il 20 maggio 2012 quando Immobile festeggiò la promozione in serie A del Pescara, con una giornata di anticipo, vincendo 3-1 a Marassi. Lui segnò il suo 28° gol, l’ultimo in quel campionato trionfale in cui vinse la classifica cannonieri, grazie ad un regalo del portiere Romero, che cincischiò sul rinvio fino a tarsi fregare da Ciro sul rimpallo. Sei mesi dopo segnò all’argentino anche nel derby, perché nel frattempo era passato al Genoa, poi nel 2013 fece gol ad un altro sudamericano, Da Costa, con la maglia del Torino, fino alla grandinata con la Lazio. Le 12 reti firmate in biancoceleste hanno fatto salire Immobile a quota 15: la Sampdoria è la sua vittima preferita insieme al Genoa. All’Olimpico gliene ha segnate 8, di cui 4 su rigore, vincendo spesso con punteggi eclatanti: addirittura 7-3 nel 2017 (dappieta), 4-0 nel 2018 (altra doppietta) e 5-1 nel 2020 (tris di Ciro). A Marassi con la Lazio ne ha segnate 4 concedendo il bis sia nel 2019 (3-0 Lazio, prima giornata, quando il pallonetto su Audero con cui sblocco il risultato gli valse il 100° gol in serie A) sia all’andata di questo campionato, il 5 dicembre, vincendo per 3-1 con un gol di sinistro (lemme lemme, sfruttando un involontario assist in caduta di Zaccagni) e uno di destro (sul tocco smarcante di Milinkovic). Bilancio con la Lazio in 10 scontri diretti: vittorie e un pareggio. CorriereDellaSera

