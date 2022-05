Fiorentina Primavera, il tecnico Aquilani ricorda Guerini dopo la vittoria della Coppa Italia. “Sempre con noi” – FOTO

La stagione 2021/2022 si appresta ormai a concludersi, e come ad ogni finale di campionato è tempo di bilanci. Molte squadre nei vari campionati europei hanno già festeggiato i proprio successi conquistando con anticipo il titolo di campioni. Dal Real Madrid al Paris Saint Germain fino al Bayern Monaco, tutti top club che grazie ai propri campioni continuano a regalarsi trofei. Tra i giocatori più determinanti ci sono sicuramente gli attaccanti, che a suon di gol non smetto di incidere nelle proprie squadre. Attualmente, la classifica dei top marcatori nei maggiori sei campionati in Europa, vede in testa il centravanti polacco Robert Lewandoski. È lui con i suoi 49 gol in tutte le competizioni a guidare questa speciale lista, seguito poi da Karim Benzema a quota 43. Più in basso troviamo Kylian Mbappe del PSG con 35 reti e subito dopo l’attaccante del Benfica Darwin Nunez con 34 gol. In quinta posizione, spicca poi l’attaccante della Lazio Ciro Immobile, che quest’anno ha segnato ben 32 gol in tutte le competizioni. Il bomber biancoceleste attualmente ha all’attivo 27 centri in campionato e guida la classifica marcatori della Serie A viaggiando ad una media di un gol ogni 97′ (30 presenze e 27 gol).

