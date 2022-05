FORMELLO – Assenti Pedro e Cabral. Dubbio in mediana per Sarri

Quando mancano poco più di due giorni alla sfida dell’Olimpico tra Lazio e Sampdoria, i biancocelesti si sono ritrovati a Formello per la seduta di allenamento pomeridiana. Oltre a Pedro, assente oggi anche Cabral, motivo per il quale è stato aggregato dalla Primavera Valerio Crespi, in gol all’andata del playoff contro il Brescia. La seduta odierna si è aperta con una fase incentrata sul torello, seguita poi da un lavoro svolto sulla rapidità. Succesivamente è stato il momento delle prove tattiche, dove il gruppo è stato diviso in due formazioni schierate con il 4-3-3. Verso la sfida con i blucerchiati, pochi dubbi in difesa per Maurizio Sarri, che dovrebbe riproporre la linea a quattro vista nelle ultime uscite: Lazzari e Marusic sugli esterni, con Patric e Acerbi al centro della difesa. A centrocampo il nodo da sciogliere è in mediana, con il ritorno di Leiva dal primo minuto, o la riproposizione di Cataldi dall’inizio. Pochi dubbi per il resto del centrocampo, dove agiranno Milinkovic e Luis Alberto, che molto probabilmente ritroverà la maglia da titolare. Scelte obbligate in avanti, dove l’assenza di Pedro porterà al solito tridente composto da Felipe Anderson, Immobile e Zaccagni, con l’esterno ex Hellas Verona che è apparso in ripresa grazie al più che convincente secondo tempo disputato contro lo Spezia.

