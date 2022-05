36° giornata| +3 per l’Inter, che conquista momentaneamente la vetta della classifica

Mancano poco più di 24 ore al prossimo incontro di Serie A tra Lazio e Sampdoria, in programma domani alle ore 20:45 presso lo Stadio Olimpico di Roma. I biancocelesti vengo da una vittoria ottenuta all’ultimo minuto in trasferta contro lo Spezia, mentre i blucerchiati arrivano a Roma forti dell’1-0 conquistato nel derby contro il Genoa. Quella di domani si prospetta essere una sfida molto importante per entrambe le formazioni, sopratutto per gli uomini di Sarri che con i 3 punti proseguirebbero il proprio cammino verso la qualificazione europea.

LA SAMPDORIA – Arrivati ormai ad un passo dal termine del campionato, la Sampdoria occupa attualmente la 15esima posizione in classifica con 33 punti, e a 3 giornate dalla fine non ha ancora raggiunto la salvezza matematica. Complessivamente, la stagione dei blucerchiati è stata caratterizzata da molte difficoltà: dal cambio di allenatore, con l’ex Marco Giampaolo subentrato in corso a D’Aversa, ai problemi societari che hanno visto coinvolto l’ex Presidente Massimo Ferrero. A pochissime giornate dalla fine, il calendario della Doria non è per nulla facile. Domani infatti, andrà in scena la partita in trasferta contro la Lazio, per poi affrontare successivamente la Fiorentina in casa e l’Inter in trasferta nell’ultima giornata. Incontri non facili che danno ancora più peso e valore alla sfida di domani, per nulla da sottovalutare nemmeno per i biancocelesti.

LA FORMAZIONE (4-4-2): Audero; Bereszynski, A. Ferrari, O. Colley, Murru; Candreva, Thorsby, Rincon, Augello; Sabiri, Caputo. Allenatore: Giampaolo.

LA STELLA – A fronte dei dati attuali, il giocatore più pericoloso in casa blucerchiata non può che essere Ciccio Caputo. È lui a guidare con i suoi 11 gol in campionato la classifica marcatori del club genovese, e che a suon di centri continua a tenere a galla tutta la squadra. Bomber insaziabile già dai tempi del Sassuolo, Caputo rappresenta un reale pericolo per le difese avversarie. Quella di domani sarà una vera e propria sfida tra goleador con Ciro Immobile, il quale attualmente è il miglior marcatore della Serie A. Occhio poi all’ex di turno, Antonio Candreva. Questa una delle sue stagioni più prolifiche: 7 gol e 10 assist finora in campionato.

IL PRECEDENTE – L’ultimo confronto tra le due squadre risale ovviamente alla gara d’andata del 5 dicembre 2021. In quell’occasione, la Lazio uscì vittoriosa dal Ferraris con il risultato di 1-3. In gol per i biancocelesti Milinkovic e Immobile (con una doppietta), mentre per i blucerchiati è stato Gabbiadini a trovare la via della rete nei minuti finali. Da sottolineare la prestazione offerta in quella partita da Mattia Zaccagni, che ha fatto letteralmente impazzire la difesa doriana a suon di incursioni palla al piede, fornendo anche due assiti (a Milinkovic prima e ad Immobile poi). Chissà se anche domani in occasione dell’incontro di ritorno, l’esterno sinistro biancoeleste non possa nuovamente esaltarsi, come anche il bomber Immobile che ha la Sampdoria come vittima preferita.

