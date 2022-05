Hernanes, l’ex giocatore omaggia i club della sua carriera -FOTO

Il 30 aprile 2022, poco meno di una settimana fa, è morto Mino Raiola all’età di 54 anni, il procuratore che ha cambiato per sempre il calcio. Nella giornata odierna si sono tenuti i suoi funerali a Montecarlo in forma strettamente privata. Come riportato da gazzetta.it, erano presenti alla chiesa di Saint-Charles insieme ai familiari, agli amici e ad alcuni stretti collaboratori, anche diversi calciatori assistiti da Mino, tra i quali: Ibrahimovic, Haaland, Donnarumma, Verratti, Fabregas e Justin Kluivert, tutti insieme per fargli un ultimo saluto.

