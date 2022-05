Caputo sulla strada della Lazio, Pedullà: “ Piace a Sarri”

Nicolò Casale è un profilo che piace molto al tecnico della Lazio: mister Sarri infatti non ha nascosto il suo interesse, a partire dalla finestra di mercato di gennaio. Intervenuto ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, il difensore del Verona ha parlato del suo futuro: per ora la priorità è terminare bene la sua prima stagione in A. Non nasconde che è bello vedere che c’è interesse nei suoi confronti e che viene accostato a club importanti di A, ma sottolinea che anche il Verona è una squadra di livello, aggiungendo che lo si è visto in questi anni, con i risultati che sono stati raggiunti. Il suo sogno è la Nazionale e sta lavorando per arrivarci, intanto è concentrato sulla sfida casalinga contro il Milan in programma domani alle 20,45.

