CONFERENZA SARRI: “L’Olimpico così è un alleato. Luis Alberto? Gol fuori categoria”. E su Pedro…

La Lazio batte 2-0 la Sampdoria all’Olimpico grazie alle reti di Patric e Luis Alberto. Il tecnico biancoceleste Maurizio Sarri in conferenza stampa ha commentato la vittoria: “Luka Romero lo vedo tutti i giorni, per l’età che ha è un buon giocatore: l’evoluzione dai 17 ai 20 anni non sempre è la stessa, spero per lui siano buone. Esultanza Luis Alberto? Gol fuori categoria per capacità tecniche e lucidità mentale, mi sembra giusto che festeggi anche la bellezza. La gara di oggi è come quella di La Spezia ma non ci abbiamo messo cavolate in mezzo. Abbiamo concesso poco. Pedro? Ha un ulteriore controllo lunedì e spero ci diano il via libero per metterlo in gruppo: infortunio in un punto delicatissimo e pericoloso per eventuali ricadute. La sensazione è che la squadra stia crescendo sotto tutti i punti di vista. Se l’Olimpico fosse sempre così, per noi sarebbe un valore aggiunto: se riusciamo a farci volere bene e a farci seguire con continuità, è importante per noi. Lazzari a livello tattico e difensivo sta crescendo moltissimo, ha tolto anche palloni di testa in area: ha fatto un errore nel primo tempo, non era allineato con i compagni ma illuso percorso è estremamente positivo; l’aspetto più importante è che inquadrano questo percorso non sta perdendo le sue qualità offensive“.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: