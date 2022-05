Lazio-Sampdoria, la partita dei doppi ex

Questa sera la Lazio affronterà alle 20:45 allo stadio Olimpico di Roma la Sampdoria. Match rilevante per entrambe le formazioni, i biancocelesti per conquistare punti pesanti in ottica Europa League e i blucerchiati per allungare ulteriormente le distanze sulle ultime posizioni della classifica. La squadra guidata da mister Sarri ritroverà nuovamente la presenza del pubblico allo stadio a seguito della contestazione per il ‘caro biglietto’, con la Curva Nord esaurita e uno stadio che tornerà a vestirsi di biancoceleste.

Dietro a questa partita c’è un’interessante curiosità legata agli ex calciatori che hanno indossato entrambe le maglie delle squadre oggi rivali. Da nomi storici che hanno scritto pagine importanti dei club, a personaggi più recenti, che ancora militano in Serie A. Tanti i nomi di rilievo soprattutto per la Lazio di ieri, come Giuseppe Signori, Christian Vieri, Vladimir Jugovic, Juan Sebastian Veron, Attilio Lombardo, Roberto Mancini, Sinisa Mihajlovic, ma anche degli ultimi anni come Simone Inzaghi, Joaquin Correa e Keita Balde. Questa sera però scenderà in campo uno dei calciatori che ha recentemente lasciato un gran bel ricordo nella mente dei laziali, stiamo parlando di Antonio Candreva, autore dell’assist per Lulic il 26 maggio 2013, che ha permesso la vittoria della Coppa Italia ai biancocelesti contro la Roma. Attualmente l’esterno in forza alla Sampdoria, è autore di una stagione strepitosa con 7 gol e 8 assist all’attivo. In attesa che la partita degli ex abbia inizio.

