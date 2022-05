Lazio, i biancocelesti festeggiano la vittoria sui social- FOTO

Manca sempre meno al fischio d’inizio di Lazio-Sampdoria, gara valida per la 36° giornata di Serie A. Un match importante per entrambe le squadre, in corsa per obiettivi differenti: i biancocelesti sono in piena corsa per un posto in Europa, i blucerchiati, anche dopo la vittoria nel derby dello scorso turno, sono alla ricerca di punti importanti per chiudere il discorso salvezza. La società biancoceleste, in attesa del match in programma domani sera allo Stadio Olimpico di Roma, ha ricordato, attraverso il proprio profilo ufficiale Instagram, un Lazio-Sampdoria datato 2008: era il 14 settembre e, la Lazio di Delio Rossi, ospitava la Samp di Walter Mazzarri all’Olimpico per la seconda giornata del campionato di Serie A 2008/2009. La sfida si aprì subito con i biancocelesti in vantaggio dopo pochi minuti grazie alla rete di Mauro Zárate. Nel secondo tempo, al 72°, Goran Pandev chiuse il match sul definitivo 2-0 che portò al successo la Lazio. Di seguito il video pubblicato dalla società biancoceleste che riprende le due reti di quella domenica pomeriggio.

CLICCA QUI PER VEDERE IL VIDEO: https://www.instagram.com/p/CdNkNLjo9Pn/

