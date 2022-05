Serie A, vittoria di misura per il Napoli contro il Torino. Pari tra Sassuolo e Udinese

Finisce con l risultato di 1-1 il match delle 18:00 tra Sassuolo e Udinese. Per i neroverdi in gol Scamacca nei primi minuti di gioco, mentre per i friulani ci ha pensato Nuytinck a pareggiare i conti. La squadra di Dionisi avanza di un punto e si porta a quota 47 in 11esima posizione. Quella di Cioffi segue subito dopo al dodicesimo posto e va a 44 punti.

Termina la prima sfida di questo sabato di Serie A tra Torino e Napoli. Basta un gol di Fabian Ruiz ai partenopei per portare a casa la vittoria e posizionarsi in terza posizione a +4 dalla Juventus con 73 punti. I granata invece, con la sconfitta odierna permangono in decima posizione con 47 punti.

