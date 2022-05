21° SERIE A FEMMINILE | Hellas Verona-Lazio Women 4-4 (7′ Visentin; 10′ Ferrandi; 36′, 43′ (AU), 90+3′ Fördős; 47′ Myagkova; 59′ Rognoni; 70′ Ledri)

Nel pre partita di Hellas Verona–Lazio Women, il difensore biancoceleste Francesca Pittaccio è intervenuta ai microfoni di Lazio Style Channel: “Cercheremo di affrontare la sfida di oggi al meglio sotto ogni punto di vista. Daremo tutto come nelle altre occasioni per dimostrare la nostra crescita ed il nostro valore, nonostante la retrocessione aritmetica. La vittoria arrivata nella gara d’andata è stata un’autentica svolta, da lì in avanti abbiamo cambiato faccia. Nel girone di ritorno abbiamo messo in mostra il nostro vero valore, dimostrando di potercela giocare con tutti in Serie A. Il match di oggi servirà per proseguire il cammino intrapreso con la nuova gestione nella seconda parte di stagione. Il match dell’andata è stato un punto di svolta anche sotto il profilo personale. Ho iniziato a ricoprire il ruolo di esterno basso, mi sono trovata bene in questa posizione. Credo che sarà il ruolo per il resto della mia carriera”.

