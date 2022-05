La gioia di Patric per il suo primo gol in Serie A: “L’ultima cosa che si perde è la speranza” – FOTO

Insieme alla vittoria contro la Samp, ieri è arrivato anche il primo gol ufficiale di Patric in Serie A. Aveva già segnato alla Cremonese due anni fa in Coppa Italia, ma in campionato il gol non era ancora arrivato, complice anche l’annullamento del gol nel match contro l’Empoli il 6 gennaio. Patric aveva cercato con insistenza questa rete, specialmente negli ultimi tempi, e ora la gioia è immensa, come dimostra il suo post su Instagram: “L’ultima che si perde è la speranza, felice per il gol però soprattutto per una vittoria fondamentale per noi.”

Un post condiviso da Patric Gabarron Gil (@patric6)

