Il Messaggero | L’Europa è vicina, Lotito annuncia a Sarri: “Il prolungamento sino al 2025 è pronto”

“Se giocassimo sempre con questo pubblico sarebbe tanta roba. Dobbiamo essere bravi a trascinarli e a farci volere bene”. Maurizio Sarri, nella conferenza post partita di Lazio-Sampdoria, ha ringraziato ed elogiato la tifoseria biancoceleste, che sabato sera ha riempito l’Olimpico, dopo averlo lasciato vuoto per protesta nella gara precedente col Milan. La differenza si è vista anche in campo, con Immobile e Co. che sono stati trascinati dal calore della gente sugli spalti, accorsa in massa per rispondere alle accuse di Lotito: “Prezzi alti? Tanto non vengono uguale allo stadio”. E anche per difendere la Lazio dalle tante accuse e attacchi che ha ricevuto nei giorni scorsi dopo il presunto fuorigioco di Acerbi contro lo Spezia.

La contestazione verso la società rimane, ma l’unione tra tifoseria e squadra è molto saldo. Lo confermano le due esultanze di Patric e Luis Alberto. Entrambi infatti dopo aver messo la palla in rete hanno guardato la Curva Nord e si sono toccati l’aquila biancoceleste sul petto, prima di andare ad abbracciare Reina in panchina. Un gesto d’amore che non è passato inosservato e che potrebbe essere anche un indizio per il futuro. Patric, in scadenza il 30 giugno, potrebbe rinnovare se dovesse rimanere Sarri in panchina. Luis Alberto invece è blindato a livello contrattuale ma, in caso di offerta molto allettante a Formello faranno le proprie valutazioni.

Tuttomercatoweb.com

