PAIDEIA | Controlli medici in clinica per Pedro: obiettivo rientro per lo spagnolo | FOTO

Meno due al termine della stagione. Alla Lazio di mister Sarri, dopo il successo casalingo contro la Sampdoria di sabato sera, restano da giocare due gare di campionato, la trasferta di lunedì 16 maggio contro la Juventus e l’ultima in casa contro l’Hellas Verona, con data ed orario ancora da stabilire. In piena lotta per un posto in Europa, i biancocelesti non hanno nessuna intenzione di mollare. Uno su tutti è Pedro, alle prese con l’infortunio che lo tiene lontano dal campo di gioco dallo scorso 10 aprile, quando subentrò a gara in corso nella vittoria per 1-4 della Lazio sul campo del Genoa. Il suo obiettivo, per questo finale di stagione, è tornare a disposizione di Sarri: questa mattina infatti, l’attaccante spagnolo, si è recato in Clinica Paideia per svolgere dei controlli medici per verificare le proprio condizioni. Juventus ed Hellas Verona, due gare importanti per la corsa all’Europa, a cui Pedro non vuole mancare.

