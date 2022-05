Coppa Italia, il coro dei tifosi dell’Inter a Ponte Milvio: “A Roma solo la Lazio” – VIDEO

Continua a tenere banco la questione anticipi e posticipi in Serie A. In particolare, la Roma continua a richiedere alla Lega Serie A di anticipare l’ultima gara di campionato con il Torino a venerdì 20 maggio. Così facendo, i giallorossi avrebbero più tempo per preparare la finale di Conference League in programma il 25 contro il Fayenoord. Tuttavia, la Lega Serie A ha confermato che attualmente la partita si gioca domenica 22, scatenato l’ira dei tifosi. Stando a quanto riportato da Sportface.it però qualcosa nei prossimi giorni potrebbe muoversi, in quanto si starebbe valutando l’anticipo della sfida al venerdì ma senza contemporaneità con le contendenti per l’Europa: la Lazio, che giocherà con il Verona, l’Atalanta che affronterà l’Empoli e la Fiorentina che si scontrerà con la Juventus. Attualmente è in corso l’Assembla di Lega al Coni per decidere se dare questa speciale deroga ai giallorossi, che per norma dovrebbero scendere in campo assieme al resto delle squadre citate precedentemente.

