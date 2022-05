Il CEO di Binance, Changpeng Zhao: “Comprare la Lazio? Possiamo aiutarla”

In un’intervista rilasciata a Rai News, il CEO di Binance Changpeng Zhao ha risposto a una domanda in merito alla società biancoceleste e al suo possibile acquisto: “Di solito non compriamo squadre di calcio. Non sapremmo come gestirle, ma possiamo aiutarle a emettere fan token: aiutarle ad aumentare il coinvolgimento dei tifosi. Potremmo diventare miner o investitori. Vogliamo aiutare ad entrare nel nuovo mondo delle criptovalute, cosa che aumenterebbe notevolmente le disponibilità finanziarie“.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: