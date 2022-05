Serie A, le statistiche della Lazio: prima per possesso palla

Sono uscite sul sito della Lega Calcio delle statistiche che riguardano le venti squadre di Serie A. Alcune note, come i gol fatti o quelli subiti, altri meno noti ma molto interessanti che fanno capire, ai tifosi della Lazio, come il gioco di Sarri stia pian piano entrando sempre di più nei meccanismi dei giocatori. Ecco alcuni dati. Nella classifica relativa ai gol fatti la Lazio, a 72 gol ed è seconda alle spalle dell’Inter ferma a quota 78. Nella classifica dei tiri totali gli uomini di Maurizio Sarri sono al 14esimo posto con 417 tiri totali verso la porta alle spalle del Bologna. Grazie ai 10 assist di Luis Alberto e gli 11 di Milinkovic i biancocelesti si trovano al secondo posto alle spalle dell’Inter nella classifica generale degli assist, con 47. Due statistiche fanno capire perfettamente come Sarri sia entrato in sintonia con la squadra e che i suoi dettami siano stati appresi, soprattutto nell’ultimo periodo. In serie A infatti non c’è una squadra che corre di più. La Lazio infatti è prima con una media di 112.47 km percorsi. Guida la classifica anche del possesso palla medio a gara, concetto fondamentale di Sarri. Con 29,51 nel totale è la squadra che mantiene di più il pallone.

