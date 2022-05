Verona, l’elenco dei giocatori diffidati che rischiano di saltare la Lazio

A sole due giornate dal termine, il campionato sta ormai per giungere alla sua fine, ma mancano ancora due importanti sfide. In casa Lazio, sono Juventus e Verona i prossimi avversari, contro cui si deciderà molto della stagione dei biancocelesti. La prima verrà affrontata in trasferta, mentre la seconda in casa all’ultima giornata. Proprio in merito all’incontro con i gialloblù, tra le file della squadra di Tudor c’è da prestare attenzione ai diffidati. Prima della Lazio, il club veneto affronterà il Torino e in caso questi giocatori ricevessero un ammonizione, non prenderebbero parte alla gara dell’Olimpico: Miguel Veloso, Gunter, Tameze, Barak, Depaoli e Ceccherini. Nomi di un certo calibro nell’11 gialloblù, che farebbero sentire la propria assenza per quantità. e qualità garantita in campo.

