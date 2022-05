Il presidente della Lega Calcio Casini in visita a Formello

Dopo la visita di CZ, ceo di Binance al centro sportivo di Formello, la Lazio si è ritrovata sul campo del Fersini per preparare la gara di Lunedì contro la Juventus. Con una vittoria gli uomini di Sarri sarebbero aritmeticamente in Europa e basterebbe poi un punto per raggiungere l’Europa League. Ecco dunque che la gara di lunedì diventa fondamentale. Nell’allenamento odierno non si è visto Pedro che ha lavorato a parte tra campo e palestra, ed era assente anche Ciro Immobile. Presenti tutti gli altri che hanno svolto un riscaldamento atletico per poi lavorare sulla forza. L’ultima parte di allenamento ha visto una gara a campo ridotto e poi un lavoro tattico.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: