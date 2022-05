Roma, la società dedica un murales a Sergio Leone: il regista era laziale – VIDEO

Ieri hanno inaugurato in Via Tor de’ Schiavi, quartiere Centocelle, un murales in onore di Sergio Leone. L’opera è stata creata dallo street artist Luca Maleonte e promossa dall’AS Roma, con il patrocinio della Regione Lazio. L’iniziativa rientra nell’ambito delle celebrazioni per i 150 anni di Roma Capitale. Il registra però era laziale e la conferma arriva direttamente da Carlo Verdone, tifoso romanista, che raccontando un aneddoto sul suo primo produttore, lo accredita di simpatie biancocelesti.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da LazioPress.it (@laziopress.it)

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: