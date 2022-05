Schira: “Nuovo incontro Lazio-Romagnoli”

Come di consueto, a fine stagione, diverse squadre di Serie A, ma non solo, iniziano a presentare le nuove maglie per la stagione successiva. In Italia, una su tutte, è la Juventus. Il club bianconero, attraverso il proprio sito ufficiale con un comunicato e tramite un video pubblicato sul profilo ufficiale Twitter, ha annunciato la nuova maglia “Home 22/23”, per le gare casalinghe della stagione 2022/2023. La nuova divisa farà il suo esordio per l’ultima sfida casalinga della Juventus per il campionato in corso, ovvero lunedì 16 maggio contro la Lazio. Di seguito il comunicato del club che annuncia la nuova maglia: “Dal 2011 i tifosi della Juventus trepidano, esultano, si abbracciano, si entusiasmano e vivono grandi emozioni insieme ai loro campioni in uno stadio che è più che un impianto: è una casa. Proprio l’Allianz Stadium è l’ispirazione del nuovo Home Kit 2022/23, creato da Juventus e adidas Football, che farà il suo esordio sabato 14, in occasione del match delle Women neo campionesse d’Italia, contro il Milan e poi due giorni dopo, lunedì sera, nello stadio bianconero, in occasione dell’ultima di campionato in casa contro la Lazio.

In particolare, la divisa compone i colori più iconici della Juve, il bianco e il nero, utilizzando una grafica che parte dalla forma del triangolo: quella stessa figura geometrica che è parte integrante della struttura architettonica dello stadio. Il nuovo Home Kit, dunque, è idealmente creato per portare addosso la magia dell’Allianz Stadium, rappresentando ogni volta che la si indossa tutta la grande famiglia Juve. La divisa, composta al 100% da materiale riciclato, è creata con l’innovativa tecnologia HEAT.RDY – KEEP COOL, che permette a chi la indossa di restare sempre fresco e asciutto anche durante l’attività fisica, mentre nella sua versione replica utilizza la tecnologia AEROREADY – KEEP DRY, per un confort perfetto in qualsiasi situazione. Il design si completa con inserti neri nel colletto e nei risvolti delle maniche”. Quando la indossi, puoi sentire dentro di te il battito dell’Allianz Stadium In campo o sugli spalti, siamo tutti parte di qualcosa di più grande Il nuovo home kit Juventus 22/23 by @adidasfootball ⚪⚫ ➡️ https://t.co/ISTVFY6r8V — JuventusFC (@juventusfc) May 13, 2022

