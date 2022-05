Serie A, asta benefica con maglie autografate: c’è anche quella di Milinkovic

Secondo quanto riportato dal giornalista turco Ekrem Konur per la Lazio ci sarebbe anche un obiettivo di elevata caratura per l’attacco, una vecchia conoscenza del campionato italiano. Si tratta di Mauro Icardi, ex attaccante e capitano dell’Inter. Tra le squadre italiane interessate a Icardi, in rottura con il PSG, ci sarebbero anche Lazio e Napoli.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: