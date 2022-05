Colomba: “Nel 2000 quando allenavo la Reggina festeggiammo con la Lazio”

L’ex allenatore della Reggina Franco Colomba è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio, facendo il punto sul campionato in corso e tornando indietro al secondo scudetto biancoceleste:

“Secondo me la Juventus avrebbe dovuto continuare con Sarri visto quello che aveva fatto. È sta fatta la scelta di Pirlo forse per ringiovanire un po’ il tutto.

Quello che accadde nel 2000 fu un qualcosa di casuale con la partita di Perugia che inizio molto tardi e fu un’emozione bellissima. Adesso è tutto diverso: salvezza e scudetto si giocano in più giorni e rende anche meno divertente assistere a queste sfide. Capisco che però ci sono delle esigenze televisive. In quegli anni era tutt’altro campionato, nulla era deciso, non si potevano fare previsioni, poteva succedere di tutto.

Oggi c’è una gestione diversa dei giovani, i 20enni vengono presi all’estero e non si punta su chi invece si ha dentro casa. Molto spesso si rivelano non ancora pronti. C’è questa tendenza a non dare spazio ai giovani italiani. Se non maturano poi è difficile proporli in Serie A.

La corsa all’Europa League è intrigante, la Lazio oggi è in buona posizione avendo tre punti in più. Le altre ci proveranno e tutto dipenderà dallo scontro con la Juventus. Vedo i biancocelesti leggermente in avanti.

La lotta per non retrocedere è tosta, il Cagliari dovrà affrontare l’Inter che proverà ancora ad arrivare prima in campionato.

All’Olimpico nel 2000 quando finì la partita fu un qualcosa di particolare, l’aspettare fu inusuale e c’era veramente tanta gente allo stadio. L’attesa era lunghissima e poi quando arrivò il risultato di Perugia festeggiammo con la Lazio”.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: