Inter, Inzaghi: “Ho già vinto uno Scudetto con la Lazio all’ultima giornata, non molliamo”

A seguito delle partite disputate oggi, con una giornata dalla fine del campionato, il Genoa retrocede ufficialmente in Serie B. A condannare il club ligure è stato il Cagliari, che questa sera è stato sconfitto dall’Inter per 1-3. Questo perché l’unico scenario possibile per la permanenza in Serie A del Genoa, sarebbe stato arrivare a pari punti sia con Salernitana che con Cagliari. Per far questo, la squadra sarda avrebbe dovuto ottenere due pareggi contri Inter e Venezia per arrivare a 31 dove si trova la Salernitana, la quale avrebbe dovuto invece perdere l’ultimo match con l’Udinese. Nel caso si fossero avvelenate queste combinazioni di risultati, il Genoa avrebbe dovuto vincere contro il Bologna nell’ultima giornata, per arrivare a pari punti con le altre due e rimanere in A grazie agli scontri diretti. Tuttavia, la sconfitta odierna del Cagliari fa ufficialmente retrocedere il Grifone, che torna in B dopo 15 anni.

