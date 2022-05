SERIE A | Il Napoli ne fa tre al Genoa

Sul proprio profilo social, il giocatore del Verona Antonin Barak scrive che salterà anche l’ultima partita di campionato contro la Lazio, a causa di un infortunio. Queste le parole del calciatore: “Mi dispiace tantissimo, che per la frattura del dito al piede non ho potuto giocare l’ultima partita in casa e non ci sarò neanche a Roma contro la Lazio. Comunque, portare per prima volta al campo il mio bimbo è stato bellissimo ed è stata una grande soddisfazione portarlo sotto la curva! Grazie per bellissimo supporto, che avete dato tutto l’anno“.

