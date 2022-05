LIVE | Juventus-Lazio 1-0 (10′ Vlahovic)

Ai microfoni di Sky Sport è intervenuto Maurizio Sarri, allenatore biancoceleste, per presentare il match della sua Lazio che inizierà tra pochissimi minuti in casa della Juventus. Di seguito le sue dichiarazioni: “Stato d’animo di una squadra che vuole fare risultato per raggiungere degli obiettivi. Sappiamo che non sarà semplice, sarà difficilissimo contro una squadra forte, però il nostro obiettivo stasera deve essere questo.

Cabral e non Pedro? Pedro nell’ultimo mese ha fatto due allenamenti, quindi non ha novanta minuti nelle gambe sicuramente. Vediamo di farlo entrare magari quando la partita sarà a ritmi più bassi. Abbiamo scelto Cabral, un ragazzo che arriva dal Portogallo, quindi è chiaro che ci volevano dei mesi per inserirsi alla perfezione nel contesto italiano. E’ arrivato non a gennaio, noi lo abbiamo visto ad inizio febbraio, quindi sono tre mesi che è qui, è normale che ha dovuto fare apprendistato.

Bisogna essere più cattivi nei minuti di recupero”.

