Il Tempo | Romagnoli, nuovo incontro per avvicinare le parti

Il pareggio 2-2 a Torino contro la Juve garantisce l’ingresso nella fase a gironi.

Come riportato da Il Tempo, la Lazio vola per la sesta volta di seguito in Europa. Vlahovic e Morata gelano Sarri in un brutto primo tempo, ma l’autogol di Sandro e la rete di Milikovic regalano la qualificazione ai biancocelesti.

Da oggi si comincia a pensare al Verona, giorno dell’ultima partita in maglia biancoceleste per molti giocatori. Di sicuro Strakosha, Luiz Felipe e Leiva; molto probabilmente anche Milinkovic . Sarri ha il compito di tenere alta la concentrazione del gruppo perché per blindare il quinto posto e confermare per il terzo anno di seguito la supremazia cittadina, serve almeno un punto.

