Lazio, Acerbi celebra Chiellini con una dedica speciale – FOTO

Il match Juventus – Lazio ha riservato tante emozioni perché ha visto l’addio di Giorgio Chiellini con la maglia bianconera. Francesco Acerbi, difensore biancoceleste, ha voluto omaggiare il giocatore bianconero nella sua ultima gara da calciatore della Juventus con una dedica speciale: “Grazie Capitano, sei stato un esempio in campo e fuori per tanti bambini che si vogliono avvicinare a questo sport. Hai messo in lacrime uno stadio intero e assistere alla tua ultima partita a casa tua è stato un onore. Grazie #Chiellini”

