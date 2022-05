CdS | Milinkovic priorità alla Juve, vuole restare in A: il gelo della Lazio

Il posto in Europa League è conquistato, con relativo tesoretto garantito di 12-15 milioni, ora la Lazio progetta il futuro. In panchina resterà Maurizio Sarri, che dopo il pareggio con la Juve ha elogiato i progressi della squadra negli ulti- mi tre mesi: il tecnico ha suggerito l’acquisto di Ciccio Caputo, desti- nato a diventare il vice-Immobile. Contatti avviati da tempo, la prossima settimana nuovi incontri per chiudere. Sono giorni febbrili anche per la difesa che verrà: Sarri ha chiesto il rinnovo di Patric, la società gli ha offerto un quadriennale, lo spagnolo però ieri ha scritto un post che fa pensare all’addio. “Per noi, per voi, per la Lazio che porterò sempre nel cuore”, le parole in riferimento all’obiettivo Europa centrato. In realtà la società è ancora fiduciosa di ottenere la firma sul nuovo contratto. Così come presto ci sarà un altro vertice per Romagnoli, l’uomo scelto al posto di Acerbi (in partenza): si cerca un punto d’incontro tra le richieste del milanista (3,2 milioni a stagione) e l’offerta della società (2,5 più bonus). Nel mirino resta Casale del Verona, avversario di sabato all’Olimpico alle 20.45: in 25mila hanno già acquistato il biglietto per assistere all’ultima partita in casa della stagione e festeggiare l’Europa. “Coloriamo lo sta- dio con bandiere, magliette e sciarpe biancocelesti”, l’appello della Nord. Previsti oltre 40mila spettatori.

Tra quelli che saluteranno, Strakosha e Luiz Felipe. Sarri spera che il portiere venga sostituito da Carnesecchi (ma è stato già bloccato Sergio Rico del Psg in prestito al Maiorca), mentre in difesa è previsto l’arrivo di un classe 2000, potrebbe essere Victor Chust del Real Madrid, che quest’anno ha giocato in prestito al Cadice. Per l’erede di Leiva – ieri festa di addio a casa sua con compagni e staff – è stato accostato alla Lazio un altro 22enne, il brasiliano Marcos Antonio, regista dello Shakhtar Donetsk. Sono ruoli fondamentali per la squadra del futuro. Così come è cruciale capire il destino di Milinkovic. Il serbo è stato il migliore in campo anche allo Stadium e i tifosi bianconeri lo hanno applaudito: però la Juventus considera alta la richiesta di Lotito (almeno 80 milioni) e infatti si sta muovendo su Pogba, che tornerebbe a Torino a costo zero perché in scadenza con lo United. E proprio il Manchester United sostituirebbe il francese con Milinkovic, corteggiato anche dal Psg. Lo stesso Sarri ha fatto capire che, se non resterà, Sergej verrà ceduto all’estero. Con 11 gol e 11 assist, la stagione del tuttocampista laziale è stata da standing ovation. Quella che gli dedicherà il pubblico dell’Olimpico, sabato sera. Spera di esserci anche Immobile, ma è dura: domani il capitano-goleador proverà ad allenarsi, vediamo come risponderà la caviglia destra. Per l’eventuale sostituzione di Milinkovic, il sogno è l’inglese Ruben Loftus-Cheek, 26 anni, pallino di Sarri: al momento non sembra che il Chelsea voglia privarsene, ma non è una pista da abbandonare. A centrocampo altri obiettivi sono Allan e Vecino, vecchi allievi del Comandante: lasceranno rispettivamente Everton e Inter. Il tecnico però punta anche su Basic, decisivo nell’azione del 2-2 contro la Juve. Per la fascia sinistra, l’ideale sarebbe arrivare a uno tra Emerson Palmieri e il giovane Parisi dell’Empoli. LaRepubblica\Giulio Cardone

