Il Gremio su Leiva? Dal Brasile: “Nessun interesse”

Attraverso il proprio profilo Twitter, Damiano Er Faina ha annunciato che l’incontro tra la scuderia Raiola e la Lazio, è terminato. Le due parti si sono incontrate per discutere, oltre che per il rinnovo di Patric anche per provare a sciogliere il nodo Romagnoli.

Terminato incontro scuderia #Raiola e la #Lazio seguono aggiornamenti — Damiano Er Faina (@Erfaina1988) May 18, 2022



Attraverso il proprio profilo Twitter il noto giornalista Alfredo Pedullà ha dato un aggiornamento sull’incontro in chiave mercato previsto tra il presidente Lotito e Raiola. Due le questioni calde: il rinnovo di Patric, con il contratto del difensore spagnolo che ancora non è stato rinnovato, e la trattativa per Alessio Romagnoli. Ecco il tweet del giornalista: “Lotito, incontro per Romagnoli e Patric dalle 18,45“.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: