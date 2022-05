Nasti, cresce l’attesa per vedere il figlio con la maglia della Lazio -FOTO

La Lazio esce con un pareggio dalla sfida terminata per 2-2 contro la Juventus. Un risultato importante per i biancocelesti, che con il punto conquistato si aggiudicano l’accesso alla prossima Europa League. Fondamentale la rete segnata all’ultimo secondo da Milinkovic-Savic, centrocampista sempre più decisivo per questa Lazio. Ai festeggiamenti post partita si è unito anche il preparatore atletico biancoceleste Davide Ranzato, che con delle stories sul proprio profilo Instagram si è complimentato con i calciatori, dedicando il gol del Sergente a tutti gli addetti ai lavori in casa Lazio: “Qui c’è tutta la squadra partita dal ritiro l’anno scorso, qui c’è chi non c’era per infortunio… qui ci sono tutte le persone che lavorano ogni giorno dietro le quinte ma sono indispensabili per raggiungere questo.” Questa la dedica del Fitness Coach.

Di seguito le stories di Ranzato:

