Lazio, il futuro di Luis Alberto è un mistero

Il tecnico biancoceleste Maurizio Sarri potrebbe essere costretto a rinunciare al giocatore Luis Alberto domani sera contro l’Hellas Verona. Lo spagnolo infatti non si è visto nei giorni precedenti presso il centro sportivo di Formello. Come riporta Il Corriere dello Sport, oggi si capirà se il calciatore laziale potrà prendere parte all’ultima di campionato ma i dubbi restano. Incertezze che circondano anche il futuro del Mago in quanto la sua permanenza per il prossimo anno non è così certa. Perdere in un solo colpo Leiva, in scadenza, Milinkovic e il Mago sarebbe un rischio, ma se arriveranno offerte per Luis Alberto verranno prese in considerazione.

