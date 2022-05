Serie A, il Napoli chiude il campionato con una vittoria: 0-3 allo Spezia

Termina la prima sfida di Serie A di questa domenica, con il Napoli che batte per 0-3 lo Spezia. In rete per i partenopei Politano, Zielinski e Demme per consolidare il terzo posto a quota 79 punti. I liguri invece con l’ultima sconfitta di questo campionato rimangono in sedicesima posizione con 36 punti.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: