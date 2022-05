Insieme per la pace, all’Olimpico la conferenza di presentazione. Enrico Lotito: “La Lazio è in prima linea per aiutare bisognosi”

Nella giornata di oggi, presso la sala stampa dello Stadio Olimpico, si è tenuta la conferenza stampa di presentazione dell’evento benefico “Insieme per la Pace”, in programma venerdì 27 maggio alle ore 20:45. Tanti gli ospiti intervenuti che hanno presentato la manifestazione, il cui ricavato sarà destinato alla ricostruzione di un reparto di Pediatria Oncologica in Ucraina e a So.Spe., l’organizzazione di Volontariato di Suor Paola.

Di seguito alcuni passaggi delle dichiarazioni rilasciate dai protagonisti.

Vito Cozzoli, Presidente e Amministratore Delegato di Sport e Salute, è stato il primo a prendere la parola: “Siamo felici di ospitare questo evento benefico. Sarà un modo per unire sport e spettacolo sotto la stella della solidarietà. Lotito è un pater familias che da anni scende in campo in difesa dei più deboli. Viva il calcio, viva lo sport, viva la pace”.

Il professor Damiano Rizzi, Presidente di Sole e Terre, ha dichiarato: “Siamo presenti in Ucraina da 19 anni, ci prendiamo cura dei bambini effetti da tumore. Il ricavato di questo quadrangolare sarà utile per acquistare, ad esempio, kit chirurgici utili per continuare ad assistere i più piccoli, così come un’ambulanza”.

A questo evento ha partecipato anche Anna Foglietta, Presidente di Every Child is my Child: “Operiamo dal 2017, abbiamo una scuola in Turchia, in un campo profughi. Piano piano sta evolvendo in un centro polifunzionale, utile anche per le famiglie dei più piccoli. Il nostro sogno è diventato sempre più tangibile, ora collaboriamo per molti altri eventi, come con Sole e Terre a sostegno dei bimbi ucraini”.

Non poteva mancare Suor Paola e la sua So.Spe.: “Nella nostra casa famiglia ci sono spazi e posti per donne e bambini malati, fuggiti dall’Ucraina, che hanno bisogno di cure mediche presso l’Ospedale Bambino Gesù. Con la Lazio abbiamo sempre organizzato partite a sostegno di iniziative benefiche”.

“Siamo felici di dare la nostra disponibilità per ogni progetto di questo tipo. Vogliamo che quello che facciamo sia tutelante per chi ha veramente bisogno, questo è l’evento più importante a cui partecipiamo. Mi auguro che ci siano tante persone, all’interno di una serata in cui la finalità è solo il fare bene agli altri”, ha dichiarato Rebecca Corsi, vice Presidente dell’Empoli.

È stata poi la volta del figlio del Presidente Claudio Lotito, Enrico Lotito: “Come S.S. Lazio non è la prima volta che organizziamo e partecipiamo a eventi solidali. Siamo sempre in prima linea per aiutare i bisognosi. Non sarà importante il risultato del campo, prioritario sarà altresì il ricavato dell’evento. Sarà un’occasione di unione, tutti noi vogliamo la pace”.

Ci sarà anche la Nazionale attori 1971, rappresentata in conferenza stampa dal capitano Giorgio Pasotti: “Abbiamo trascorso due anni al chiuso a causa della pandemia. Sfruttiamo questa voglia di socializzare per fare qualcosa di utile e concreto. Nei nostri cinquant’anni di esistenza, abbiamo contribuito alla realizzazione di strutture e all’acquisto di macchinari, daremo ancora una volta spettacolo!”.

Edoardo Velo, vicepresidente della Nazionale attori 1971, ha aggiunto: “Fin dalla nostra costituzione, grazie all’idea di Pier Paolo Pasolini, siamo sempre stati attivi nel sociale, soprattutto verso i bambini. Nel corso del tempo, ci siamo mossi su tutti i campi del mondo, fino ad esempio in Tanzania, dove abbiamo contributi alla realizzazione di pozzi d’acqua. La Nazionale vive con il primario scopo di portare la pace. Viva la pace”.

Ultima, ma non ultima, Federica Gentile, voce storica di RTL 102.5 che sarà a bordo campo, presenterà e animerà la serata: “Sarà una serata all’insegna dello spettacolo e della solidarietà. Sarà un quadrangolare, ma non è detto che poi non si mischino le carte. La beneficienza dovrà essere e certamente sarà protagonista”.

fonte sslazio.it

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: