Seconde Nozze per Candreva – FOTO

Maurizio Setti, presidente del Verona, è intervenuto ai microfoni di Telenuovo: “Certi giocatori sono difficili da trattenere, per esempio Dimarco spingeva per tornare all’Inter. Alcuni calciatori, ambiti, quando vogliono andare via è impossibile convincerli a rimanere, io cerco di prediligere sempre il rapporto umano con loro. In questo momento il mercato non c’è. Caprari? Ha fatto una stagione bellissima, nessuno si aspettava potesse fare anche meglio di Zaccagni, è un giocatore su cui puntiamo. Simeone e Casale? Non so se rimarranno il prossimo anno, oggi è impossibile fare previsioni, ora a maggio.”

