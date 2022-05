L’ex Lazio Keita Balde si è sposato – FOTO

Il prossimo anno in Serie A ci sarà una grande novità: Maria Sole Ferrieri Caputi sarà la prima arbitra della storia del campionato italiano. Questa sera fischierà nell’andata della semifinale playoff per la promozione in serie B, Feralpisalò-Palermo, ma dalla prossima stagione arbitrerà in Serie A. Nata a Livorno il 20 novembre 1990, sarà la protagonista assoluta della rottura di questo tabù.

Dopo essere diventata dottoressa in Scienze Politiche e Relazioni Internazionali all’università di Pisa, conseguendo anche la laurea magistrale in Sociologia all’Università di Firenze, ha iniziato poi da arbitra nelle categorie provinciali e regionali, debuttando nel 2015 in Serie D. Lo riporta la Repubblica.

