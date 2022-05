26 maggio 2013: nove anni fa la Lazio vinceva la Coppa Italia più importante della sua storia. Il ricordo della società – VIDEO

Sarri attende novità sul fronte Milinkovic. Dopo qualche scossa di assestamento, il serbo e il tecnico hanno trovato l’alchimia giusta e Sergej ha risposto con il miglior rendimento della sua carriera. Nessun centrocampista come lui in Serie A, che è andato in doppia cifra sia per quanto riguarda i gol sia per gli assist e inoltre si è qualificato per i Mondiali di questo inverno. E’ il centrocampista più prolifico della storia biancoceleste con 58 gol e anche il secondo marcatore stagionale dietro al bomber Immobile. Ha una media di 11,664 km percorsi a partita, la più alta della Lazio e la seconda della serie A, dietro solo a Brozovic per meno di 100 metri. Lotito se lo coccola, anche se non chiude a una sua cessione, affermando che se arrivasse “un’offerta che lo soddisfi dal punto di vista professionale ed economico, e che contempli le esigenze della Lazio” non farà le crociate contro il giocatore perché non se lo merita. Su di lui c’è il Manchester United, che dovra sostituire Pogba che tornerà alla Juventus, ma al momento ha sul piatto solo 55 milioni. Con 70 milioni Lotito potrebbe già pensare di sedersi al tavolo delle trattative. Si spera che il PSG torni alla carica, ma dopo 130 milioni spesi per il contratto di Mbappé è difficile. L’unica soluzione è l’asta, che assicurerebbe la somma ideale per rifondare la rosa.

Come sostituto, Sarri ha puntato Loftus-Cheek del Chelsea e Allan dell’Everton. Quest’ultimo potrebbe svincolarsi e diventare quindi a parametro zero. Resta viva l’idea Bourigeaud del Rennes mentre sembra stata accantonata l’idea di Vecino. Arriverà Marcos Antonio e Luis Alberto non è più incedibile. A differenza di Milinkovic, però, per lo spagnolo non sono arrivate offerte. Servono almeno 30 milioni, considerando che il 30% della futura rivendita andrà al Liverpool, dove gioca Minamino, altro giocatore che piace.

Adesso bisognerà fare i conti anche con i giocatori che tornano dai prestiti. Sono ben 16, ma tra loro spiccano i nomi di Muriqi e Vavro, per i quali Maiorca e Copenaghen vorrebbero uno sconto per poterli acquistare a titolo definitivo. Dalla prossima stagione non saranno più possibili operazioni simili in quanto saranno permesse solo 8 prestiti di giocatori over 21 per squadra e della durata massimo di un anno. Bisogna, dunque, vendere il prima possibile.

Il Messaggero

