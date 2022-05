Hernanes ricorda la Coppa Italia contro la Roma – VIDEO

Il 3,4 e 5 giugno andrà in scena allo Spes Montesacro, in Via dell’Ateneo Salesiano 82, il primo Memorial per Daniel Guerini, ragazzo della Lazio Primavera scomparso lo scorso anno. Si tratterà di un evento in cui si affronteranno, nell’arco dei tre giorni, le 4 squadre in cui lui ha militato, ovvero Lazio, Roma, Torino e Fiorentina, più il Totti Sporting Club e lo Spes Montesacro, il quale ospita le gare. I due gironi sono formati uno da Lazio, Torino e Spes e l’altro da Fiorentina, Roma e Totti Sporting Club. Nei primi due giorni andranno in scena i gironi, mentre semifinale e finale il 5 mattina, giornata in cui ci saranno anche le premiazioni e vari ospiti. Il torneo si giocherà tra le squadre U16 delle giovanili.

Questa mattina il primo ad annunciare il memorial è stato Alberto Aquilani, ex centrocampista di Fiorentina e Roma che conosceva bene Guerini per averlo allenato ai tempi della Fiorentina. “Sono onorato di annunciare la prima edizione del “Memorial Daniel Guerini” che si terrà il 3,4 e 5 Giugno a Roma, presso la Spes Montesacro. Un ringraziamento speciale a chi ha reso possibile tutto questo, ed un saluto al cielo. Come promesso non verrai mai dimenticato campione ” quanto scritto da Aquilani.

