Insieme per la Pace, proiettato all’Olimpico il trailer del docufilm di Beppe Signori – VIDEO

L’attaccante francese Olivier Giroud ha rilasciato un’intervista a Europe1 Sport, parlando della sua fantastica stagione al Milan con cui ha vinto lo Scudetto. Il centravanti in passato, era stato accostato anche alla Lazio, che era moto vicina a portarlo nella Capitale. Qualcosa poi è andato storto, e dall’affare con il Chelsea non se ne è più fatto nulla, con Giroud che alla fine è approdato in rossonero. Una grande stagione la sua: 16 gol e 3 assist che hanno contribuito alla vittoria del campionato, sopratutto la doppietta segnata al derby contro l’Inter.

Queste le parole di Giroud, in merito al suo accostamento ad altre squadre di Serie A prima del Milan:

“Venire al Milan è stata una decisione importante dopo nove anni trascorsi in Inghilterra, in Premier League, lasciare questo campionato e trovare una sfida che potesse farmi piacere, convincermi a continuare a vincere. È vero che agli italiani piace ricordare che ho quasi firmato per diversi club in Italia prima di venire al Milan. Ma ho detto loro che il destino voleva che firmassi qui e sta andando come un sogno. Essere al Milan e partecipare a pieno in questa bella storia è incredibile. Era un’altra sfida che mi serviva e che, inoltre, ha portato ad uno scudetto. Non potevo sognare di meglio”.

