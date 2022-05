Il Torino valuta il futuro di Fares

Il Torino sta valutando le condizioni di Mohamed Fares per decidere se rinnovare il prestito o lasciarlo tornare alla Lazio.

Come riportato da calciomercato.com, per il terzino l’avventura in granata potrebbe concludersi ufficialmente senza aver mai avuto la possibilità di scendere in campo a causa di un infortunio al ginocchio, rimediato nei primi allenamenti con il club.

