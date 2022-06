Ciro Immobile per l’ambiente: ecco la collaborazione con Adidas per il movimento Run For The Oceans – FOTO

La stagione è ormai giunta al termine e dalla Società ai tifosi si pensa solo all’obiettivo successivo: il prossimo campionato. Tuttavia, è bene ricordare le gesta dei biancocelesti in questa stagione, che seppur tra alti e bassi hanno regalato gioie e prodezze. Tra queste ci sono i gol, ben 77 quest’anno. Tante le straordinarie reti messe a segno in stagione, che la Lazio ha voluto ripercorrere tirando in ballo i tifosi. Sta a loro infatti decidere quale eleggere come “Gol della stagione”, da parte dei vari calciatori. La prima semifinale, è tra Pedro, Cataldi, Immobile e Zaccagni. Il primo ha messo a segno una grandiosa rete contro il Napoli, il secondo contro il Cagliari, il terzo contro il Marsiglia e l’ultimo contro il Porto. Solamente due di questi centri, si aggiudicheranno il pass per la finale, in cui verrà eletto il migliro gol di tutto l’anno della Lazio.

Questo il post della Società biancoceleste:

⭐️ ⭐️

Semifinale 1 | Scegli il tuo preferito, i primi due passano alla finale ⤵️ pic.twitter.com/tC5QEgWsIi — S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) June 1, 2022

