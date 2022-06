Italia-Argentina, Mancini: “Cercheremo di onorare questa Coppa, da domani inizieremo a programmare i prossimi europei e mondiali”

Intervenuto ai microfoni di Rai Sport, il ct della Nazionale Roberto Mancini ha parlato della sfida in programma questa sera a Wembley tra Italia e Argentina valida per la Coppa dei Campioni CONMEBOL-UEFA.

Queste le sue parole:

“È una bella coppa, tra due squadre che hanno vinto due trofei continentali e sono grandi nazionali. Meritano le 90mila persone che saranno allo stadio e noi cercheremo di onorarla. Sarà una partita aperta con una squadra straordinaria, loro hanno grandi giocatori e forse il migliore di sempre insieme con Maradona. Noi dobbiamo cercare di fare bene. Certo siamo alla fine di una stagione faticosa, nessuno potrà essere al 100% come un anno fa. Comunque, c’è in ballo un bel trofeo e proveremo a vincerlo. Da domani cominceremo a programmare in vista degli europei e dei prossimi mondiali. È la fine di un ciclo ma non vale per tutti, ci saranno degli inserimenti per il futuro con ragazzi un po’ più giovani. Il ripescaggio? Ho letto qualcosa, è già successo in altri casi, come alla Danimarca agli Europei. Dovesse accadere, siamo pronti”

