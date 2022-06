Corinthians, Lazio e Atalanta interessate a Maycon

Come riporta la redazione brasiliana di Goal.com, il Corinthians potrebbe salutare Maycon, arrivato in prestito dallo Shakhtar Donetsk da pochi mesi. Il futuro del centrocampista brasiliano potrebbe essere in Europa, dove il giocatore avrebbe diversi estimatori. Goal.com parla infatti di un gradimento che arriva sia dall’Italia che dal Portogallo, con Lazio e Atalanta che avrebbero fatto dei sondaggi per il giocatore. Il giocatore potrebbe anche rispettare i termini del prestito, dato che è arrivato in Brasile da poco più di due mesi. Lo Shakhtar Donetsk valutava il calciatore almeno quindici milioni di euro.

