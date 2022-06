TMW | Lazio, le linee guida dell’estate: ringiovanire la rosa e abbassare il monte ingaggi

La rivoluzione estiva della Lazio seguirà due linee direttrici: il ringiovanimento della rosa, che nell’ultimo campionato era terza per età media più alta (secondo Transfermarkt), e un taglio al monte ingaggi. Su queste strade si muoveranno Lotito e Tare, con il tecnico Sarri – che ha firmato il rinnovo dopo aver ricevuto le adeguate garanzie – che avrà più voce in capitolo nella costruzione della rosa.

I giovani in entrata

Carta d’identità alla mano, gli acquisti in orbita Lazio sono tutti giovanissimi. Per la porta al posto del 27enne Strakosha il primo nome è Carnesecchi, un 2000, o l’alternativa è il 25enne Gulielmo Vicario. In difesa i nomi su cui sta lavorando la società sono quelli di Chust (22 anni), Casale (24 anni) e Romagnoli (27 anni), con quest’ultimo che nei piani del club prenderà il posto del 34enne Acerbi, in uscita dopo la stagione difficile. A centrocampo ha salutato Leiva, 35 anni, e arriverà presto Marcos Antonio, suo connazionale ma con 14 anni di meno. E poi c’è Ilic del Verona, 21 anni, nel mirino di Tare, anche se le altre mosse a centrocampo dipenderanno dal futuro di Milinkovic e Luis Alberto. In attacco invece potrebbe essere riscattato Cabral, prossimo a compiere 24 anni. Se non dovesse rimanere l’ex Sporting Lisbona, a Formello punteranno lo stesso su un profilo simile: un giocatore capace di fare sia il ‘falso nueve’ che l’esterno, con 24-26 anni.

Il monte ingaggi

L’altra necessità della Lazio, simile a quella di tutti gli altri club italiani, è diminuire la spesa degli ingaggi. E non sarebbe altro che la diretta conseguenza dell’investire sui giovani emergenti, che per ovvi motivi avranno un contratto meno pesante rispetto a quello che potevano avere Strakosha (1,2), Leiva (2,2 milioni), Luis Alberto (2,5 milioni) o Milinkovic, che con i bonus superava i 3,5 milioni annui. Ma anche lo stesso Muriqi, che da gennaio è in prestito al Maiorca, in trattativa con la Lazio per il suo riscatto: 10 milioni la richiesta laziale. In tal caso, a Formello si libererebbero di un altro stipendio pesante di oltre 2 milioni.

