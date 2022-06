Calciomercato Lazio, Pedullà: “Probabile incontro per Carnesecchi nelle prossime 48 ore”

La Lazio si sta muovendo sul mercato da subito per regalare a Sarri i rinforzi di cui ha bisogno già per il ritiro di Auronzo. La priorità ce l’ha il reparto difensivo, in particolare il portiere. Reina non farà il titolare e Strakosha ha salutato, dunque bisogna trovare al più presto un sostituto. La società e il mister hanno trovato in Marco Carnesecchi l’identikit perfetto e stanno facendo di tutto per portarlo a Roma in prestito con diritto di riscatto. Alfredo Pedullà questa sera ha parlato a Sportitalia della situazione tra le due società: “Per Carnesecchi ci sarà un incontro nelle prossime 48 ore per cercare di chiudere l’operazione. Io do percentuali alte perché è la prima scelta. Si potrebbe anche fare con prestito biennale con obbligo di riscatto.”

#Carnesecchi–#Lazio: probabile incontro nelle prossime 48 ore — Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) June 6, 2022

