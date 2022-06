UEFA A, inaugurato il nuovo corso. Gli allievi a Coverciano fino al prossimo 14 luglio: presenti 3 ex Lazio

È stato inaugurato questa mattina, nella sala conferenze ‘Mario Valitutti’ del Museo del Calcio, il nuovo corso per ‘Allenatore UEFA A’. Fino al prossimo 14 luglio gli allievi dovranno seguire, in aula e sul campo, le 192 ore di programma didattico che costituiscono il secondo massimo livello formativo per un tecnico. In caso esito di positivo degli esami finali, i corsisti otterranno la qualifica UEFA A che consentirà loro di guidare tutte le squadre giovanili (comprese le Primavera) e le femminili; con questa abilitazione potranno inoltre essere allenatori delle prime squadre maschili fino alla Serie C inclusa.

Tra gli allievi non mancano le presenze di ex Azzurri, come Marco Parolo (presente ai Mondiali del 2014 e agli Europei del 2016) e Salvatore Bocchetti (nella lista dei 23 ai Mondiali 2010), e come le ex calciatrici della Nazionale femminile, Elisa Camporese e Raffaella Manieri. Tra gli altri nomi noti del calcio italiano, solo per citare alcuni in ordine alfabetico: Simone Bentivoglio, Cesare Bovo, Cristiano Del Grosso, Luigi Andrea Della Rocca, Antonio Floro Flores, Alessandro Gazzi, Leandro Greco, Senad Lulic, Simone Padoin, Luca Rigoni, Luca Rossettini, Paolo Sammarco, Guglielmo Stendardo e Christian Terlizzi.

fonte FIGC.it

