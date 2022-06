Comitato consumatori Lazio, ecco l’esposto contro la scuola “Il Girasole Colorato” per i festeggiamenti romanisti della maestra

Il giornalista ed ex giocatore Stefano Impallomeni è intervenuto a TMW Radio per trattare vari temi tra cui anche quello del calciomercato, parlando della possibilità di vedere Mertens in biancoceleste. Queste le sue parole: “Le modalità si possono discutere. La richiesta del giocatore non la so, ma resta l’amarezza per un addio che forse non avrebbe meritato. Il ricambio generazionale è necessario, credo che il Napoli abbia perso l’opportunità Scudetto ma nella visione del breve periodo ci sia una stabilizzazione per la Champions e poi si vedrà. Mantenere la competitività non sarà facile. Mertens-Lazio? Un’operazione che si potrebbe fare. Non è una spesa così clamorosa. E’ un giocatore che in Serie A potrebbe viaggiare a una media di 10-15 gol a stagione. Non credo sia fantamercato. Non escluderei questa pista”.

