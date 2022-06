Udinese, ufficiale la scelta del nuovo allenatore: ecco di chi si tratta

L’Udinese era una delle poche squadre in Serie A alla ricerca di un nuovo allenatore. Da giorni circolava il nome di Andrea Sottil, ex calciatore del club friulano e ormai ex allenatore dell’Ascoli, che è stato ufficialmente annunciato come nuovo allenatore del club. Ecco l’annuncio ufficiale: “UFFICIALE! Bentornato, Andrea! Dopo aver indossato la nostra maglia da giocatore, siamo felicissimi di riaccoglierti nella famiglia dell’Udinese. In bocca al lupo, allenatore!“.

