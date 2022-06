Auronzo 2022, svelata una delle amichevoli della Lazio: ecco chi incontrerà – VIDEO

Attraverso un post sui provo canali social ufficiali, la Lazio ha reso noti i 4 giocatori che parteciperanno alla finale del Player of the season. I tifosi sono chiamati a scegliere quale calciatore biancoclesta merita il premio come miglior giocatore dell’anno: si tratta di Gabarron Patric, Sergej Milinkovic Savic, Mattia Zaccagni e Ciro Immobile. Solo uno tra di loro, sarà detto come player of the season e vincerà dunque questa speciale sfida.

Di seguito il video postato dalla Lazio:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da S.S. Lazio (@official_sslazio)

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: