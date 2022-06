Immobile e Insigne incontrano due attori di Hollywood in Sardegna – FOTO

I due compagni di squadra e amici Ciro Immobile e Lorenzo Insigne hanno pubblicato delle foto sulle storie tramite i propri profili di Instagram insieme a due attori di Hollywood. Si tratta di Danny Glover, noto per i suoi ruoli da protagonista in Arma Letale e in Predator, e di Cuba Gooding Jr, volto di diverse commedie quali Norbit e l’Asilo dei Papà. I capitani della Lazio e (ormai ex) del Napoli hanno incontrato i due attori al Forte Village in Sardegna.

